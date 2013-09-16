Фіни звинуватили Путіна в крадіжці ідеї про рішення сирійського конфлікту

За даними скандинавської преси, ідею роззброїти Асада сформулювали норвезькі, шведські та фінські дипломати ще два тижні тому. А Путіну лише доручили донести цю пропозицію до Обами. Глава МЗС РФ Сергій Лавров і президент Путін після цього піднесли «скандинавський рецепт» як власну ідею.

InoСМИ.ru в огляді фінської преси повідомляє, що видання цієї країни заявили про присвоєння Путіним ідеї врегулювання «сирійського питання», хоча ця ідея йому не належала. Путіну слід було лише передати її президенту США, повідомляє Новий регіон.

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Міністр закордонних справ Ерккі Туоміоя підтверджує інформацію норвезьких ЗМІ про скандинавське походження мирної ініціативи щодо Сирії. За словами Туоміоя, новина про те, що він обговорював питання з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, відповідає істині.

Туоміоя повідомив Новинний службі YLE, що міністри закордонних справ обговорювали і роздумували про методи вирішення сирійського конфлікту. Два тижні тому відбулася відеоконференція за участю міністрів закордонних справ Скандинавських країн та країн Балтії, на якій міністри і домовилися запропонувати Росії ідею про резолюцію. Туоміоя підкреслив, що Фінляндія може зіграти важливу роль у встановленні контролю над хімзброєю, так як у фінів є потрібне ноу-хау в цій галузі.

Автор YLE, посилаючись на норвезьку газету Verdens Gang, написав, що ідея резолюції належить міністрові закордонних справ Норвегії Еспен Барту Ейде і його шведському колезі Карлу Більдту. Ідея обговорювалася в ході відеоконференції главами МЗС країн Скандинавії і Балтії перед тим, як представити її президентові США Бараку Обамі під час його візиту до Стокгольма.

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За інформацією Verdens Gang, міністри закордонних справ Більдт і Ейді не змогли додзвонитися до Лаврова і запропонувати дану ідею, проте це вдалося на наступний день фінському міністру закордонних справ Ерккі Туоміоя. Автор YLE підкреслив, що Лавров виступив з пропозицією про передачу хімзброї Сирії під міжнародний контроль, представивши це власною ініціативою.

За визнанням Wall Street Journal, «прозвучала буквально в останній момент ініціатива Кремля, яка попередила західну військову інтервенцію проти його сателіта сирійського президента Башара аль-Асада, поставила Кремль в самий центр світової політичної сцени і стала найбільш значимою дипломатичною перемогою Москви за багато років».

Зазначимо, що WSJ, як і скандинавські ЗМІ, зауважує про несподіваний поворот: «Ще два тижні тому здавалося, що у Москви закінчилися всі доводи і варіанти дій». Саме два тижні тому, заявляють скандинавські ЗМІ, фінські дипломати передали план мирного вирішення «хімічного конфлікту».