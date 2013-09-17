Напроти АЕС Фукусіма побудують стіну для захисту океану від радіації

Стіну буде побудовано для запобігтання розповсюдженню радіоактивних речовин навіть у межах технічного порту станції. Про це ІТАР-ТАСС повідомив представник компанії-оператора АЕС ТЕПКО.

"Ми будуємо в морі стіну, яка не пропускатиме воду і не дозволить потрапити радіоактивним речовинам в океан. На даний момент ми забиваємо в дно сталеві труби, свого роду стовпи. Ця робота буде завершена до березня", - повідомив співрозмовник агентства.

Потім, за його словами, передбачається залити між цими стовпами цемент.

Як зазначив представник компанії, довжина стіни становитиме 780 м, висота - 20-30 метрів, при цьому вона підноситиметься над рівнем моря на 4-5 метрів.

За заявою співробітника ТЕПКО, виконано вже більше половини робіт.

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Раніше представники ТЕПКО і уряду Японії неодноразово стверджували, що радіоактивні речовини за межами технічного порту АЕС "Фукусіма-1" не зафіксовані. Проте в межах самого порту точок з радіоактивними ізотопами достатньо багато.

Як повідомляв УНІАН, влада Японії планує до 2015 року створити під аварійною АЕС "Фукусіма-1" штучний шар вічної мерзлоти, який повинен запобігти витокам радіоактивних грунтових вод за межі станції.

Аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася після найпотужнішого землетрусу на північному сході Японії 11 березня 2011 року. Слідом за підземними поштовхами магнітудою 9,0 на узбережжя прийшла 14-метрова хвиля цунамі, яка затопила чотири з шести реакторів АЕС і вивела з ладу систему їх охолоджування, що призвело до серії вибухів водню, розплавлення активної зони. На першому і третьому блоках був пошкоджений дах.