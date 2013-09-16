НАТО допоможе Україні знешкодити радіоактивні відходи за 25 мільйонів

Радіоактивні відходи, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні, планують перезахоронити.

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби Міністерства екології та природних ресурсів України Таїса Калініченко, вартість проекту становить 25 млн доларів.

За її інформацію, українську делегацію очолить міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков.

Підписання Імплементаційної угоди створить правові підстави для здійснення за рахунок міжнародної технічної допомоги країн-членів НАТО в рамках Трастового фонду НАТО/ПЗМ комплексу заходів щодо перезахоронення радіоактивних відходів, які утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР, реабілітації території сховищ радіоактивних відходів, у контексті зменшення загрози потенційного розповсюдження радіоактивних відходів та їх негативного впливу на навколишнє середовище та небезпеки для населення.

Проект розрахований на чотири роки. Основний пріоритет - знешкодження радіоактивних відходів в Україні.

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Знешкодження радіоактивних відходів проводитиметься на дев'яти військових об’єктах в Україні. Радіоактивні відходи в Україні вилучатимуться і вивозитимуться в безпечні місця.

Зазначена угода є першим кроком у механізмі реалізації проектів щодо утилізації й інших типів військових відходів в рамках спільних програм з НАТО, зазначили у Мінприроди.