Литва поскаржилася ЄС на митний тиск з боку Росії

На скаргу вже відреагувала Єврокомісія, її представництво виступило на підтримку Литви.

На думку Вільнюса, ретельні перевірки, яким митники на російському кордоні піддають литовських перевізників, є необгрунтованими. «Ці проблеми безпідставні, є дискримінаційними і чинять негативний вплив на конкурентоспроможність як литовської, так і європейської торгово-транспортної системи», - скаржиться литовське МЗС. У міністерстві відзначають також, що дії російської сторони суперечать її зобов'язанням, узятим при вступі до СОТ.

Про це за інформацією Delfi.lt повідомляє Lenta.ru.

Скарги були розіслані головному уповноваженому ЄС із зовнішньої політики Кетрін Ештон, віце-президенту Єврокомісії Сійма Каллас і декільком комісарам ЄК.

З коментарем з цього приводу у вівторок, 17 вересня, виступило представництво Єврокомісії в Литві. «Дії російських установ, які заважають торгівлі, не виглядають обгрунтованими. Тому Європейська комісія сподівається, що російські установи без зволікання скасують необгрунтовані обмеження», - заявили в цій структурі.

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Литва, нагадаємо, в даний час головує в Євросоюзі. Глава МЗС республіки Лінас Лінкявічюс зазначав раніше, що вона намагається використовувати свої зв'язки в європейських структурах, а також контакти з офіційними особами Росії, щоб врегулювати ситуацію на російському кордоні. За даними, які навів чиновник, через складнощі на митниці литовські перевізники щоденно зазнають збитків, що обчислюються мільйонами євро.

У МЗС через це вже двічі викликали посла РФ Володимира Чхіквадзе. Вдруге, 13 вересня, йому була вручена нота протесту.

Скарги на ситуацію, що склалася на кордоні з Калінінградською областю, почали надходити на початку вересня. За даними литовської сторони, російські митники почали особливо ретельно перевіряти машини з литовськими номерами. Через це час проходження кордону для водіїв значно збільшився. За даними литовської служби прикордонної охорони, на пункті Рамонішкес, зокрема, литовців почали пропускати зі швидкістю 1-2 машини на годину, хоча до цього пропускали по 10-20 машин на годину (росіян при цьому, як наголошується, «пропускають без проблем»).