Глава МЗС Литви - про митну блокаду: Ми маємо захистити українських партнерів

За його словами, ЄС має підтримати Україну в її європейських прагненнях і захистити від політики Москви, яка перешкоджає цьому.

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Я вважаю, що ми маємо бути єдині і захистити наших українських партнерів", - сказав міністр, відповідаючи на питання журналістів у Брюсселі.

На тему: Азаров каже, що Україна не хоче пільг від МС, але просить грати за правилами

Нагадаємо, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляють, що їх поставки на російський ринок фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 мільярда доларів. Київ і Москва вели переговори про врегулювання ситуації, 20 серпня Міністерство доходів і зборів України повідомило про повернення митного режиму в штатний режим.

Раніше в середу представник Євразійської економічної комісії повідомив, що Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану може змінити режим торгівлі з Україною у разі, якщо Київ підпише з ЄС Угоду про асоціацію, але умови не будуть більш жорсткими, ніж для інших країн-членів СОТ.

Про те, що Росія може поставити питання про скасування режиму вільної торгівлі з Україною після підписання нею Угоди з ЄС про асоціацію, частиною якого є положення про зону вільної торгівлі, заявив радник Президента РФ Сергій Глазьєв.