Ізраїль надає перевагу Аль-Каїді перед Асадом

За словами посла Ізраїлю в США Майкла Орена, перемога повстанців (навіть включаючи бойовиків Аль-Каїди) була б меншим злом, ніж збереження нинішнього сирійсько-іранського альянсу. «З самого початку ми говорили, що Башар Асад повинен піти. Краще вже погані хлопці без зв'язків з Іраном, ніж з ними» , - заявив посол в інтерв'ю газеті The Jerusalem Post.

При цьому Орен підкреслив, що ізраїльське керівництво чудово розуміє: люди, що можуть прийти на зміну Асаду, ажніяк не є друзями його країни, повідомляє Lenta.ru.

«Але зі стратегічної точки зору куди більш небезпечною є арка Тегеран - Дамаск - Бейрут, в якій режим Асада - наріжний камінь», - пояснив свою позицію Орен.

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Посол також заявив, що в Ізраїлю в сирійському конфлікті є власні «червоні лінії», за які його країна не дозволить виходити. На відміну від США, йдеться не про застосування хімічної зброї проти цивільного населення, а про передачу цієї (або іншої небезпечної) зброї до рук «Хізбалли» чи інших терористичних груп. «Якщо це станеться, ми не будемо сидіти склавши руки» , - пообіцяв дипломат.

Порушуючи тему дипломатичних відносин у регіоні, ізраїльський дипломат заявив, що зараз інтереси його країни «як ніколи» збігаються з інтересами арабських країн Перської затоки, які виступають проти Ірану і підтримують сирійську опозицію.

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Обидві сторони сирійського конфлікту - і повстанці-суніти, і шиїтсько-алавітський уряд - декларують свою ненависть до Ізраїлю і бажання домогтися його руйнування. При цьому ні ті, ні інші не роблять активних дій у цьому напрямку, побоюючись серйозних наслідків.