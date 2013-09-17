Сирія звинуватила Туреччину в нагнітанні напруженості у регіоні

Сирія звинуватила турецьку владу у нагнітанні напруженості на кордоні двох держав.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

"Поспішна відповідь турецької сторони, особливо враховуючи той факт, що гелікоптер був на зворотному шляху і не виконував ніяких бойових завдань, доводить, що реальним наміром уряду (прем'єра Туреччини Реджепа Тайіпа) Ердогана щодо Сирії є нагнітання напруженості на кордоні двох держав", - цитує агентство заяву сирійської армії, поширене місцевим агентством SANA .

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У понеділок турецькі ЗМІ повідомили про падіння сирійського бойового гелікоптера в 400 метрах від турецького кордону. За даними ЗМІ , інцидент стався о 14.00 на території, підконтрольній сирійській опозиції. Два пілоти встигли катапультуватися і успішно приземлилися. Однак вони були вбиті підоспілими до місця катастрофи бойовиками опозиційного угруповання "Вільна сирійська армія".

Пізніше віце - прем'єр Туреччини Бюлент Аринч на прес -конференції заявив, що турецькі військові кілька разів попереджали пілотів про необхідність залишити повітряний простір країни. Гелікоптер потрапив углиб повітряного простору Туреччини на два кілометри.

Турецькі військові, які розслідували інцидент, ще не зробили заяв щодо катапультування пілотів.