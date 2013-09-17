Готелі Єгипту масово закриваються через брак туристів

У Єгипті через відсутність туристів масово закриваються готелі. Наразі закриті вже 86 готелів.

Про це пише російський туристичний портал «Турпром».

Видання зазначає, що п'ять готелів закрилися минулого тижня в Хургаді. Ще чотири – в Марса Аламі і Сафазі. У результаті, в єгипетській провінції Червоне море (Ель Гуна, Хургада, Сафага, Марса Алам) із 248 готелів, що числяться в місцевому реєстрі, вже 86 виявилися не затребуваними у зв'язку з дефіцитом туристів. Наповнюваність у тих готелях, які ще працюють, впала до 24%, і тримається за рахунок внутрішнього турпотоку, а також туристів з Чеської Республіки, яка скасувала заборону на поїздки до Єгипту.

У Луксорі зайнятість готелів впала до 2,5%, або 789 туристів на 59 готелів. З цієї кількості мандрівників 240 осіб реєструвалися в 46 готелях, а 549 проживали на 13 круїзних кораблях, на борту яких і курсували між Луксором і Асуаном.

«З ними солідарні і російські туристи, як і раніше, налаштовані на відпочинок в цій арабській країні. Сюди вони приїжджають через Україну. Домовленості влад, що офіційно закрили туристичний трафік з Єгиптом, на них не діють», - пише Турпром.

Як говорить генеральний секретар Туристичної палати Адміністративного округу Червоного моря Хатем Мунір, керівництво резервного фонду при Міністерстві праці і зайнятості звернулося до Федерації туризму Єгипту з проханням підтримати готелі, що стали жертвою рецесії. В першу чергу, йшлося про готелі на Червоному морі. На даний час процедура надання субвенцій вже набули чинності.

Керівник Туристичної палати Луксора Тарват Агамі сподівається, що до кінця вересня (а саме тридцятого числа, замість 15 жовтня, як планувалося спочатку), коли спливає термін авіаційного ембарго, накладеного на поїздки до Єгипту офіційним Берліном, розшириться німецький турпоток. За прогнозами Агамі, услід за німцями потягнуться англійці, французи, італійці, данці, фіни, норвежці, шведи і бельгійці. Їх уряди підуть німецьким шляхом.