На АЕС Фукусіма хочуть демонтувати два зупинених енергоблоки
Прем'єр -міністр Японії Сіндзо Абе дав сьогодні вказівку демонтувати п'ятий і шостий енергоблоки аварійної АЕС " Фукусіма- 1".
Він заявив про це під час особистого відвідування атомної електростанції в бесіді з керівництвом її оператора і власника - енергетичної корпорації "Токіо електрик пауер" / ТЕПКО /, повідомляє ІТАР -ТАРС.
Як повідомили кор . ІТАР - ТАРС в делегації, що супроводжувала прем'єра, президент ТЕПКО Наомі Хіросе пообіцяв дати конкретну відповідь на слова прем'єра протягом року.
Раніше вже було вирішено демонтувати чотири інших енергоблоки АЕС - з першого по четвертий. Всі вони були серйозно пошкоджені в результаті удару цунамі, відключення енергоживлення і систем охолодження. У трьох реакторах сталося розплавлення ядерного палива, яке супроводжувалося вибухами водню. На розбирання цих енергоблоків, як вважають, піде не менше 40 років.
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Однак ТЕПКО досі ухилявся від чітких заяв з приводу п'ятого і шостого енергоблоків. Вони не постраждали і зараз перебувають у стані так званої холодної зупинки.