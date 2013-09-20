ЗМІ: Через 500 вбивств Чикаго визнали найнебезпечнішим містом США

У цьому місті за минулий рік - вперше за кілька років - сталося 500 вбивств. У той час як у Нью-Йорку, який до цього був «кримінальним лідером», це число склало всього 419, пише Russia Today з посиланням на The Washington Post.

При цьому, з точки зору чисельності населення Чикаго з його 2,7 млн значно поступається Нью-Йорку, де живе 8 млн осіб.

Для порівняння, в 2011 році, ФБР зафіксувало в Чикаго 431 вбивств, в Нью- Йорку ж це число склало 515.

В цілому, за даними ФБР, кількість злочинів у США за останні роки зросла. Особливо велике кількість вбивств - у тому числі і ненавмисних. У містах з населенням більше мільйона чоловік цей рівень збільшився на 1,4% , а в більш дрібних - з населенням від 500 тис. до мільйона - на 9,7 %.

За даними ФБР, 69% всіх вбивств в країні відбувається з використанням вогнепальної зброї. Враховуючи безліч кривавих епізодів у Чикаго за останні місяці, законодавці спробували вжити деяких засобів, щоб зменшити кількість злочинів. У травні цього року, тут за одну ніч загинули три людини і 20 було поранено. У липні за одні вихідні загинуло 10 осіб. Член палати громад Моніка Девіс попросила губернатора ввести на вулицях Чикаго патрулювання Національною гвардією. Ситуацію в місті вона порівняла з війною.

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Також до п'ятірки найбільш небезпечних міст США увійшли Детройт (386 убивств), Філадельфія (331) і Лос - Анжелес (299). За даними The Washington Post, враховуючи чисельність населення Детройта, там гине один з 1832 жителів. Після перестрілки в адміралтействі, під час якої було вбито 13 осіб, питання контролю зброї знову постало в країні досить гостро. Президент США Барак Обама в інтерв'ю іспаномовному телеканалу Telemundo заявив, що подібні масові розстріли стали регулярним явищем, повторюваним кожні 3-4 місяці.