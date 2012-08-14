Пляж Фіолент став смертельно небезпечним

Влада Севастополя з метою недопущення нещасних випадків у результаті обвалення берегового схилу закликала відпочиваючих не відвідувати «дикі» пляжі.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Управління у справах надзвичайних ситуацій міськдержадміністрації Мирослав Сагайдак у понеділок ввечері в ефірі регіональної державної телерадіокомпанії попросив жителів і гостей міста користуватися лише тими місцями відпочинку, «які визначені і безпечні».

«Ми категорично просимо не відвідувати «дикі» пляжі, тим більше, Фіолент (мис Фіолент - УНІАН), який сьогодні представляє дуже велику небезпеку. Просимо іноді піднімати очі вище. Дивіться, що відбувається на береговому схилі», - сказав він.

За словами М.Сагайдака, небезпечними є також «дикі» пляжі в районі села Орловка, селища Кача, «де сьогодні йде інтенсивне обвалення берегової смуги».

Як повідомлялося, ввечері 12 серпня на «дикому» пляжі на мисі Фіолент в результаті каменепаду загинув 16-річний місцевий підліток. Усього під каменепад потрапили 7 росіян і 5 місцевих жителів.