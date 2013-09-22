У швейцарському кантоні референдум заборонив носіння паранджі та нікабу
22:31, 22 вересня 2013Світ
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Жителі італомовного кантону Тічино на півдні Швейцарії в неділю проголосували за введення заборони на носіння паранджі, бурки або нікабу в х громадських місцях.
Спроби провести заборону на носіння паранджі на федеральному рівні через парламент зазнавали невдачі Фото epochtimes.ru
За даними Radio Television Suisse, за заборону носіння одягу, що закриває обличчя, висловилися близько 65% учасників референдуму з цього питання. Таким чином, Тічино став першим з 26 швейцарських кантонів, який ввів заборону на паранджу , передає РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.
Раніше спроби провести заборону на носіння паранджі на федеральному рівні через парламент зазнавали невдачі. У вересні 2009 року законодавці відхилили подібну ініціативу, залишивши її в компетенції кантонів.
Головним аргументом тоді стало те, що паранджа - не найактуальніша проблема для Швейцарії, тоді як її заборона негативно позначиться на іміджі країни і притоці спроможних туристів з арабських країн.
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