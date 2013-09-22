У швейцарському кантоні референдум заборонив носіння паранджі та нікабу

За даними Radio Television Suisse, за заборону носіння одягу, що закриває обличчя, висловилися близько 65% учасників референдуму з цього питання. Таким чином, Тічино став першим з 26 швейцарських кантонів, який ввів заборону на паранджу , передає РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше спроби провести заборону на носіння паранджі на федеральному рівні через парламент зазнавали невдачі. У вересні 2009 року законодавці відхилили подібну ініціативу, залишивши її в компетенції кантонів.

Головним аргументом тоді стало те, що паранджа - не найактуальніша проблема для Швейцарії, тоді як її заборона негативно позначиться на іміджі країни і притоці спроможних туристів з арабських країн.