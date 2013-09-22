У США зібрали вже $ 138 тисяч для бездомного, який повернув рюкзак з грошима

За п'ять днів пожертвування внесли 5,6 тисячі осіб. За даними на неділю, від необхідної суми в 250 тисяч доларів зібрано більше половини, пише РИА Новости.

Раніше повідомлялося, що для бездомного було зібрано трохи менше 70 тисяч доларів.

Бездомний житель Бостона, штат Массачусетс, Глен Джеймс потрапив у центр уваги місцевих ЗМІ в понеділок після того, як повернув у поліцію рюкзак з 41 тисячею доларів. У сумці також знаходився паспорт на ім'я громадянина Китаю. Саме завдяки йому офіцерам поліції вдалося розшукати господаря великої суми грошей.

Вчинок Джеймса надихнув жителя штату Вірджинія Ітана Віттінгтона заснувати фонд, в який би всі бажаючі допомогти бездомному могли перерахувати свої пожертви.