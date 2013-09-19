У США бездомному пожертвували $68 тисяч

Бездомний житель Бостона, штат Массачусетс, Глен Джеймс потрапив у центр уваги місцевих ЗМІ в понеділок після того, як повернув у поліцію рюкзак з 41 тисячею доларів. У сумці також був паспорт на ім'я громадянина Китаю. Саме завдяки йому офіцерам поліції вдалося розшукати господаря великої суми грошей, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

На тему: Московський бомж кинув у вітрину магазину на Арбаті гранату РГД-5

Вчинок Джеймса надихнув жителя штату Вірджинія Ітана Віттінгтона заснувати фонд, в який би всі охочі допомогти бездомному могли перерахувати свої пожертви. До вечора середи фонд зібрав понад 68 тисяч доларів від майже трьох тисяч осіб. Багато інтернет-користувачі залишають коментарі на онлайн-сторінці фонду, висловлюючи своє захоплення вчинком Джеймса.

"Я просто вважаю, що історія Джеймса надихає. Нас весь час завалюють негативними новинами. Джеймс дає надію людям, що в світі не все так погано", - сказав засновник фонду Віттінгтон.

Він додав, що вже встановив контакт з Джеймсом і обговорює з ним, як йому краще використовувати зібрані кошти. Він сподівається, що ці гроші реально допоможуть Джеймсу "змінити своє життя". Зараз Джеймс живе в притулку для бездомних у Бостоні і займається жебрацтвом.