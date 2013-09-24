Росіянин заявив на ліхтарний стовп за пропаганду гомосексуалізму (фото)

"Згідно з ФЗ «Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їхньому здоров'ю та розвитку», мною до прокуратури Орджонікідзевського району м. Магнітогорська, було направлено заяву про перевірку факту пропаганди ЛГБТ-спільнот шляхом забарвлення ліхтарного стовпа у веселкові кольори на «Центральному переході» нашого міста", - повідомив він у листі місцевому виданню Верстов.інфо.

Прокуратура не знайшла в стовпі ознак пропаганди гомосексуалізму, оскільки веселкові кольори на ньому розташовані в послідовності, яка не заборонена на території РФ, про що повідомила заявнику в офіційній відповіді.