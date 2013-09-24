Росіянин заявив на ліхтарний стовп за пропаганду гомосексуалізму (фото)
21:55, 24 вересня 2013Світ
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У Росії пильний мешканець Магнітогорська звернувся до прокуратури з проханням перевірити ліхтарний стовп на предмет пропаганди гомосексуалізму
”Підозрілий” стовп / Фото: Верстов.інфо
"Згідно з ФЗ «Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їхньому здоров'ю та розвитку», мною до прокуратури Орджонікідзевського району м. Магнітогорська, було направлено заяву про перевірку факту пропаганди ЛГБТ-спільнот шляхом забарвлення ліхтарного стовпа у веселкові кольори на «Центральному переході» нашого міста", - повідомив він у листі місцевому виданню Верстов.інфо.
Прокуратура не знайшла в стовпі ознак пропаганди гомосексуалізму, оскільки веселкові кольори на ньому розташовані в послідовності, яка не заборонена на території РФ, про що повідомила заявнику в офіційній відповіді.
Відповідь прокуратури / Фото: Верстов.інфо
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