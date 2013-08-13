Російський канал заперечує, що звільнив Вєрку Сердючку за пропаганду гомосексуалізму

Як пояснили на каналі, контракт Данилко на ведення програми "Суботній вечір" завершився близько чотирьох місяців тому, при цьому артист продовжує виступати в ефірі телепередачі з музичними номерами, і зараз відбуваються переговори про його участь у "Новорічному вогнику на Шаболовці", повідомляють РИА Новости.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки, нібито зняли з ефіру програми "Суботній вечір". В якості причини називалося те, що образ артиста може порушити заборону пропаганди гомосексуалізму.

На тему: ЗМІ: Закон про пропаганду гомосексуалізму не діятиме на Олімпіаді в Сочі

"Вєрка Сердючка в якості ведучої програми "Суботній вечір" не працює вже 4 місяці. Тому що близько чотирьох місяців тому завершився традиційний піврічний контракт, який канал укладає з кожним з співведучих цієї програми. Проте, зі своїми піснями в рамках "Суботнього вечора" Андрій Данилко з'являється регулярно. Більше того, ми ведемо зараз з ним переговори про його участь у нашому традиційному "Новорічному вогнику на Шаболовці", - сказали в прес-службі "Росії 1".

"Суботній вечір" - щотижнева концертна програма, яка виходить в ефір телеканалу "Росія 1" з 2005 року. За сюжетом телешоу, у студії на Шаболовці за столиками сидять артисти кіно і естради, політики і спортсмени, розповідають байки і співають популярні пісні. Незмінним ведучим "Суботнього вечора" є Микола Басков.