У Дагестані вбили журналіста

У Дагестані (Росія) вбито журналіста газети «Новое дело» Ахмеднабі Ахмеднабієва.

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«Сьогодні приблизно о 7-й годині невідомий кілька разів стріляв у журналіста газети «Новое дело» Ахмеднабі Ахмеднабієва, який перебував в автомашині на вулиці Південній селища Семендер Кіровського району міста Махачкали. Від отриманих поранень Ахмеднабієв помер на місці події», - повідомляє відомство.

За даним фактом слідчими органами Слідчого комітету РФ по Республіці Дагестан порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 105 КК РФ (вбивство), ст. 222 КК РФ (незаконний оборот зброї).

Раніше, у 2012 році Ахмеднабієв вже зазнавав нападу, під час якого було обстріляно його автомашину, сам він не постраждав.

Слідством розглядаються різні версії події. Проте пріоритетною версією є скоєння вбивства Ахмеднабієва у зв'язку з його професійною діяльністю.

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На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група. Проводяться слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину і особи, причетної до його скоєння. Призначені судово-медична, балістична, медико-криміналістична експертизи.

У повідомленні наголошується, що розслідування кримінальних справ про злочини стосовно журналістів - один з пріоритетних напрямків діяльності СК Росії. У Слідчому комітеті Росії розроблено концепцію про додаткові заходи щодо організації розслідування злочинів даної категорії. Кримінальні справи про злочини стосовно журналістів перебувають на особливому контролі керівництва.