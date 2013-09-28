Біля Індонезії затонуло судно, яке перевозило 120 мігрантів

Загинули, щонайменше, 22 людини, більшість з них - діти. Австралійський прем'єр Тоні Ебботт проігнорував питання журналістів, пов'язані з катастрофою.За останніми даними, рятувальникам вдалося дістати з води 25 осіб. Решта пасажирів вважаються зниклими безвісти, повідомляє Russia Today із посиланням на The Guardian.

У числі загиблих - громадянка Лівану і вісім її дітей. Батькові сімейства вдалося врятуватися.

За словами поліції, судно з вихідцями з Йорданії, Лівану і Ємену прямувало до австралійського острова Різдва.

Тим часом, поки йшла рятувальна операція, австралійська влада запросила у Індонезії можливість повернути на її територію групу з 44 біженців. До них приєднали і частину тих, кого вдалося врятувати біля берегів Яви. Подібні дії дозволені в рамках угоди між двома країнами.

Через кілька днів австралійський прем'єр -міністр Тоні Ебботт відвідає Джакарту з офіційним візитом, щоб обговорити проблеми нелегальної міграції.

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Поки глава уряду відмовився давати коментарі з приводу того, що сталося. Не став спілкуватися з журналістами і міністр у справах імміграції Скотт Моррісон.

Подібні випадки відбуваються в Індійському океані вельми часто. У липні на тому ж місці затонуло судно, що перевозило близько 100 мігрантів зі Шрі-Ланки та Ірану. Десятки пропали безвісти.

Багато мігрантів, бажаючи отримати статус біженців, відправляються з Індонезії до Австралії на дерев'яних човнах. Зазвичай на борту знаходиться набагато більше людей, ніж ці суденця можуть витримати .

З початку цього року на територію Австралії прибули вже 18 тисяч мігрантів. Багато хто з них припливли на Острів Різдва. У липні уряд Австралії припинило приймати нелегальних біженців, їх почали направляти в Папуа-Нову Гвінею .