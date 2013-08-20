Біля Австралії затонуло судно, що перевозило більш як 100 мігрантів

09:20, 20 серпня 2013
Світ
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Судно, що перевозило більш як 100 мігрантів, затонуло в Індійському океані на шляху до Австралії.

остров рождества

Судно перекинулося і затонуло приблизно за 220 кілометрів від Острова Різдва. До пошуково-рятувальних робіт підключено корабель австралійських ВМС і розвідувальний літак.

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Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на австралійську телерадіомовну корпорацію АВС.

За попередніми даними, судно перевозило 105 мігрантів. Інших подробиць не повідомляється.

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