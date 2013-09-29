Десятки людей стали жертвами потужного вибуху в Пакистані

Через вибух, що стався у розташованого поблизу ринку поліцейської дільниці, загорілися не менше восьми магазинів і припарковані поряд з ними автомобілі. За попередніми даними, в дію було приведено закладений в автомобіль вибуховий пристрій, повідомляє РІА Новости з інформації Geo News.

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Серед жертв - п'ять чи шість жінок, які згоріли разом зі своїми дітьми. У момент трагедії на місці вибуху не було співробітників правоохоронних органів.

У п'ятницю щонайменше 16 осіб загинули при підриві автобуса зі співробітниками адміністрації Пешавара. Минулої неділі при скоєному смертниками подвійному теракті біля Церкви Всіх Святих в Пешаварі загинули більше 80 людей.

Останні теракти на північному заході Пакистану відбуваються на тлі повідомлень про намір влади країни почати мирні переговори з рухом "Техрік-і-Талібан Пакистан" (ТТП). Раніше у вересні представники найбільших партій Пакистану на загальнопартійної конференції закликали уряд "почати діалог" з ТТП. Представники талібів заявили, що готові почати переговори за умови виведення урядових військ з північно-західної Зони племен і звільнення всіх талібів з в'язниць.

У серпні прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф у своєму зверненні до нації заявив, що має намір "покласти край тероризму - за допомогою переговорів і примирення, або ж за допомогою сили".