Десятки людей стали жертвами потужного вибуху в Пакистані
Потужний вибух стався на одному з ринків столиці північно-західної пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва міста Пешавар, загинули як мінімум 29 людей, не менше 40 поранено.
Через вибух, що стався у розташованого поблизу ринку поліцейської дільниці, загорілися не менше восьми магазинів і припарковані поряд з ними автомобілі. За попередніми даними, в дію було приведено закладений в автомобіль вибуховий пристрій, повідомляє РІА Новости з інформації Geo News.
На тему: Понад 70 людей загинули в результаті теракту біля церкви в Пакистані
Серед жертв - п'ять чи шість жінок, які згоріли разом зі своїми дітьми. У момент трагедії на місці вибуху не було співробітників правоохоронних органів.
У п'ятницю щонайменше 16 осіб загинули при підриві автобуса зі співробітниками адміністрації Пешавара. Минулої неділі при скоєному смертниками подвійному теракті біля Церкви Всіх Святих в Пешаварі загинули більше 80 людей.
Останні теракти на північному заході Пакистану відбуваються на тлі повідомлень про намір влади країни почати мирні переговори з рухом "Техрік-і-Талібан Пакистан" (ТТП). Раніше у вересні представники найбільших партій Пакистану на загальнопартійної конференції закликали уряд "почати діалог" з ТТП. Представники талібів заявили, що готові почати переговори за умови виведення урядових військ з північно-західної Зони племен і звільнення всіх талібів з в'язниць.
У серпні прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф у своєму зверненні до нації заявив, що має намір "покласти край тероризму - за допомогою переговорів і примирення, або ж за допомогою сили".