Понад 70 осіб загинули в результаті теракту біля церкви в Пакистані

Як передає агентство Франс Прес з посиланням на лікарів, поранено від 100 до 120 людей, зокрема є жінки і діти, і також один співробітник поліції.

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За словами глави підрозділу вибухотехніків Абдула Хака, теракт в пешаварському районі Кохаті був здійснений двома смертниками. Очевидці розповідають, що парафіяни виходили з церкви, коли прогримів вибух. Всього недільну службу відвідали близько 500 осіб, зазначає РІА Новости.

Глава уряду Пакистану Наваз Шаріф засудив теракт і висловив свої співчуття родичам загиблих.

На північному заході Пакистану - в зоні племен і сусідньої з нею провінції Хайбер-Пахтунхва - активну боротьбу з урядом ведуть угрупування "Техрік-і-Талібан Пакистан" (ТТП) і низка інших організацій. ТТП здійснює теракти за участю смертників, бойовики нападають на колони і бази урядових військ, здійснюють замахи на неугодних їм лідерів.

Християни становлять близько 4% населення Пакистану. Вони, а також шиїти часто стають мішенями ісламістських суннітських терористичних угрупувань. У березні розгніваний припущеним святотатством громадянина християнського віросповідання натовп мусульман спалив понад 100 будинків в столиці провінції Пенджаб місті Махор.