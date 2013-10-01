ЗМІ: Республіканці мають намір втретє забракувати бюджет США

Про це повідомляє газета Politico з посиланням на джерела в Конгресі.

Раніше Сенат США за кілька годин до можливого закриття уряду знову повернув на доопрацювання в палату представників бюджетний закон, пише РІА Новости.

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Третя пропозиція Конгресу передбачає затримку припису мільйонам американців придбати медичну страховку, а також скасування субсидій на медичні витрати, повідомляє видання.

Раніше республіканці намагалися скасувати фінансування реформи охорони здоров'я або затримати її на рік. Реформа прямо не пов'язана з прийняттям бюджету, але республіканці виставляють її умовою для проведення основного фінансового закону країни.

Якщо компромісу не буде досягнуто до опівночі на вівторок (7 ранку за київським часом), через відсутність фінансування федеральний уряд США буде змушений тимчасово припинити виконання ряду своїх функцій.

Дві палати американського парламенту не можуть прийти до компромісу, оскільки республіканці контролюють Палату представників, а демократи - Сенат. Представник Білого дому заявив у понеділок, що президент Обама (демократ) готовий до компромісу, але не піде на "погрози і вимагання".