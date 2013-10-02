Міністр закордонних справ Ірану звинуватив прем’єра Ізраїлю у брехні

У телевізійному інтерв’ю він також назвав Нетаньягу «найбільш ізольованою особою» в ООН.

Інтерв’ю вийшло в ефір в Ірані якраз перед тим, як у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку Нетаньягу мав виступити з промовою на сесії Генеральної асамблеї ООН, передає Радіо Свобода.

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Учора ізраїльський прем’єр зустрівся у Вашингтоні з президентом США Бараком Обамою й закликав його не послаблювати тиску на Іран через суперечливу ядерну програму Тегерана. Обама заявив, що Іран має виявити щирість своїх намірів на переговорах і усунути занепокоєння світу щодо цієї програми, а також пообіцяв Нетаньягу, що США не знімуть із Ірану своїх санкцій передчасно.

Ця зустріч відбулася через три дні по тому, як президент США розмовляв телефоном із президентом Ірану Хасаном Роугані; це стало найвищим американсько-іранським контактом більш як за три десятиліття.

Ядерна програма Ірану викликає стурбованість світової спільноти, яка побоюється, що Тегеран може під її прикриттям створювати ядерну зброю. Іран заперечує це, але доказів мирного характеру цієї програми, про який заявляє Тегеран, не надає.