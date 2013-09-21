Президент Ізраїлю: Іранці добре розуміються на шахах і шахрайстві

Про це заявив Президент Ізраїлю Шимон Перес на 10-й щорічній зустрічі YES «Україна і світ в епоху змін: чинники успіху» сьогодні в Ялті, повідомили УНІАН у прес-службі Ялтинської європейської стратегії.

«Після Хіросіми в світі був консенсус, що більше ніхто не використовуватиме зброю масового ураження, саме тому ми були шоковані тим, що в Сирії використана хімічна зброя. Світ – тіло з однією шиєю. Коли вам розкривають вени на шиї, ви не можете жити, тому світ стає дуже чутливим до того, що відбувається навіть в одній невеликій країні, тому тиск на Сирію, тиск на Іран має бути серйозним», – сказав Перес.

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Глава Ізраїлю зазначив також, що іранці розуміються на шахах і шахрайстві – і там, і там потрібно бути дуже уважним. «Якщо вони оголосили, що вони проти ядерної зброї з релігійних та інших причин, ми мусимо стежити, як вони це виконуватимуть. Якщо ви проти ядерної зброї, чому ви будуєте пускові установки для ракет великого радіусу дії? Це питання має стояти на порядку денному», – наголосив Перес.