На США обрушився сніговий буревій
09:19, 17 грудня 2007Світ
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Штормове попередження оголошене в 12 штатах
На центральні та північно-східні штати США обрушився сніговий буревій, під час якого загинуло двоє людей, передає телеканал НТВ.
Через потужні снігопади обірвані лінії електропередач. Без світла сотні тисяч жителів Пенсільванії, Канзасу і Міссурі.
Сніг викликав справжній транспортний колапс. Внаслідок розгулу стихії заблоковані основні автомагістралі в штатах Мен і Массачусетс. У Чикаго відмінено більше двохсот рейсів, а в Бостоні — близько трьохсот.
Штормове попередження оголошене в 12 штатах.
У штатах Середнього Заходу за останні два тижні жертвами негоди стали 38 американців. Здебільшого люди гинуть в автомобільних аваріях на покритих льодом дорогах.
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