На США обрушився сніговий буревій

На центральні та північно-східні штати США обрушився сніговий буревій, під час якого загинуло двоє людей, передає телеканал НТВ.

Через потужні снігопади обірвані лінії електропередач. Без світла сотні тисяч жителів Пенсільванії, Канзасу і Міссурі.

Сніг викликав справжній транспортний колапс. Внаслідок розгулу стихії заблоковані основні автомагістралі в штатах Мен і Массачусетс. У Чикаго відмінено більше двохсот рейсів, а в Бостоні — близько трьохсот.

Штормове попередження оголошене в 12 штатах.

У штатах Середнього Заходу за останні два тижні жертвами негоди стали 38 американців. Здебільшого люди гинуть в автомобільних аваріях на покритих льодом дорогах.