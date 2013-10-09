Російські слідчі виявили наркотики на судні Greenpeace

Під час обшуку на судні «Арктик Санрайз», яке належить Greenpeace, слідчі знайшли наркотики.

Про це йдеться в заяві Слідчого комітету РФ від 9 жовтня.

Наркотичні речовини, ймовірно макова соломка і морфін, були вилучені. Походження цих речовин і їх призначення також встановлюється.

Також слідчі знайшли апаратуру, яка викликала у них підозри у застосуванні.

"Вже зараз встановлено, що частина вилученої апаратури має подвійне призначення і могла використовуватися не тільки з екологічною метою. Це буде перевірено в рамках відповідних судових експертиз, які слідство планує призначити найближчим часом", - йдеться в заяві.

Яка саме апаратура мається на увазі в даний час невідомо.

Крім того, Слідчий комітет збирається встановити особи членів екіпажу, які навмисно таранили прикордонні катери, перешкоджаючи прикордонникам виконувати їх службові обов'язки. У заяві зазначили, що таким чином "обвинувачені зазіхали на життя і здоров'я представників влади".

Криміналісти попередили, що у зв'язку з появою нових даних деяким членам екіпажу судна можуть змінити обвинувачення.

На тему: На капітана корабля Greenpeace заведено адміністративну справу

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня активісти Greenpeace, підпливши на судні Arctic Sunrise («Арктик Санрайз») до морської платформи «Прирозломна», спробували висадитися на платформу. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря недалеко від криголама.

Було затримано 30 осіб, у тому числі й іноземці, серед яких українець.

24 вересня Слідчий комітет Росії порушив відносно активістів Greenpeace справу про піратство.

Більшість іноземних громадян з числа команди Arctic Sunrise арештовані строком на 2 місяці. Звинувачення раніше було пред'явлено шести фігурантам справи.

На капітана судна Greenpeace «Арктик Санрайз» американця Пітера Уіллкокса завели адміністративну справу за статтею 19.4 КоАП РФ (непокора законним вимогам посадової особи).