На капітана корабля Greenpeace заведено адміністративну справу

На капітана судна Greenpeace «Арктик Санрайз» американця Пітера Уіллкокса завели адміністративну справу за статтею 19.4 КоАП РФ (непокора законним вимогам посадової особи). Про це повідомляє FlashNord з посиланням на прикордонне управління ФСБ по Мурманської області, передає Лента.ру.

У другому пункті статті 19.4 йдеться про те, що непокору представнику «органу охорони континентального шельфу РФ або органу охорони виключної економічної зони РФ про зупинку судна, а також перешкоджання здійсненню цією посадовою особою покладених на нього повноважень, у тому числі на огляд судна», карається накладенням штрафу у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти тисяч рублів.

Раніше Уіллкокса, так само як і інших членів екіпажу «Арктик Санрайз», було заарештовано на два місяці за звинуваченням у піратстві.

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Капітан криголама Greenpeace відмовився підкоритися вимогам російських прикордонників, коли вони намагалися домогтися зупинки судна 18 вересня - відразу після зірваної акції екологів на нафтоплатформі «Прирозломної». Також Уіллкокс відмовив прикордонникам у проведенні огляду на борту криголама. 19 вересня судно Greenpeace було захоплено силами спецназу, після чого Уіллкокс відмовився підкоритися наказу йти до Мурманська. У результаті «Арктик Санрайз» відбуксирували до порту всупереч волі капітана.

Потрапити на "Прирозломну" активісти Greenpeace намагалися, підпливши до неї на гумових човнах, спущених з «Арктик Санрайз». Вони хотіли вивісити на платформі банер проти нафтовидобутку в Арктиці, який, за оцінками екологів, є небезпечним для навколишнього середовища та економічно недоцільним. Прикордонники зупинили акцію, відкривши в напрямку активістів Greenpeace попереджувальний вогонь зі стрілецької і палубного зброї.