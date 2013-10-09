Капітана судна Greenpeace оштрафували за непокору береговій охороні

Капітана корабля Greenpeace «Арктик Санрайз» Пітера Уіллкокса оштрафували на двадцять тисяч рублів (майже 5 тис. гривень) за непокору береговій охороні. Про це агентство FlashNord повідомляє з посиланням на прикордонне управління ФСБ по Мурманської області, повідомляє Лента.ру.

Уіллкокс, громадянина США, визнали винним в адміністративному правопорушенні, яке передбачене статтею 19.4 КоАП (Непокора законному розпорядженню посадової особи органу, що здійснює державний нагляд). Двадцять тисяч - максимальний штраф у відповідності з другим пунктом цієї статті, де йдеться про непокору береговій охороні.

Уіллкокс, поряд з іншими членами екіпажу «Арктик Санрайз», також звинувачується в організованому піратстві, яке згідно з Кримінальним кодексом РФ карається позбавленням волі на 10-15 років. Як і інші фігуранти справи, капітан за рішенням Мурманського суду заарештований терміном на два місяці.

На тему: Greenpeace назвав наклепом заяву слідчих про наркотики на кораблі

9 жовтня Слідчий комітет заявив, що звинувачення проти екіпажу «Арктик Санрайз» можуть бути доповнені новими пунктами у зв'язку з виявленими на борту судна наркотичних речовин. У СК уточнили, що мова йде про макову соломку та морфін, але інших подробиць про знахідку не повідомили. У свою чергу, Greenpeace розцінив цю заяву як спробу відвернути увагу громадськості від міжнародної кампанії на захист заарештованих активістів.

Криголам «Арктик Санрайз» був затриманий російськими прикордонниками 19 вересня, на наступний день після невдалої спроби активістів Greenpeace висадитися на нафтову платформу «Прирозломної» у Печорському морі. «Арктик Санрайз» відконвоювали до Мурманська, де всіх членів екіпажу і пасажирів взяли під варту.

Всього у справі про акції на «Прирозломній» тридцять фігурантів. Серед них - українець, корабельний кок.