Обама заявив, що готовий підписати закон про збільшення "стелі" боргу США
Президент США Барак Обама готовий підписати закон, що піднімає "стелю" боргу на короткий термін без політичних умов.
Президент США Барак Обама готовий підписати закон, що піднімає "стелю" боргу на короткий термін без політичних умов, сказав журналістам в четвер прес-секретар Білого дому Джей Карні, передає РІА Новости.
"Він, ймовірно, підпише подібний законопроект", - заявив Карні, відповідаючи на запитання журналістів.
США теоретично загрожує дефолт 17 жовтня, якщо конгрес не розширить ліміт на зовнішні запозичення.
На тему: Конгрес США вимагає переговорів щодо підвищення "стелі" боргу
Як повідомляв УНІАН, спікер Палати представників Конгресу США Джон Бейнер 9 жовтня заявив, що конгресмени не підвищуватимуть "стелю" боргу без переговорів, на чому наполягав президент Барак Обама.
Таким чином, лідер нижньої палати Конгресу, більшість в якій контролюють республіканці, відреагував на заяву Обами, який сказав, що буде обговорювати реалізацію реформи охорони здоров'я тільки після того, як вони відновлять фінансування держустанов і підвищать стелю держборгу.