Обама заявив, що готовий підписати закон про збільшення "стелі" боргу США

Президент США Барак Обама готовий підписати закон, що піднімає "стелю" боргу на короткий термін без політичних умов, сказав журналістам в четвер прес-секретар Білого дому Джей Карні, передає РІА Новости.

"Він, ймовірно, підпише подібний законопроект", - заявив Карні, відповідаючи на запитання журналістів.

США теоретично загрожує дефолт 17 жовтня, якщо конгрес не розширить ліміт на зовнішні запозичення.

На тему: Конгрес США вимагає переговорів щодо підвищення "стелі" боргу

Як повідомляв УНІАН, спікер Палати представників Конгресу США Джон Бейнер 9 жовтня заявив, що конгресмени не підвищуватимуть "стелю" боргу без переговорів, на чому наполягав президент Барак Обама.

Таким чином, лідер нижньої палати Конгресу, більшість в якій контролюють республіканці, відреагував на заяву Обами, який сказав, що буде обговорювати реалізацію реформи охорони здоров'я тільки після того, як вони відновлять фінансування держустанов і підвищать стелю держборгу.