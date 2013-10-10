Обама готовий до короткострокового бюджетного компромісу

"Президент подякував демократам у Палаті представників за їх підтримку "чистої" (без політичних умов) резолюції про продовження фінансування, яка дозволить відкрити уряд", - йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Джея Карні.

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Обама також закликав республіканців дозволити голосування з цього питання, розраховуючи на підтримку обох партій, уточнюється в заяві, пише РІА Новости.

Після того як загрозу дефолту буде знято, а державні установи відкрито, Обама готовий до бюджетних переговорів, підтвердив Білий дім.

Урядові установи в США частково закриті з 1 жовтня, а 17 жовтень Країні загрожує дефолт, якщо республіканці і демократи не прийдуть до компромісу щодо бюджету на новий фінансовий рік і щодо підвищення "стелі" держборгу.