Рада безпеки ООН відмовилася від резолюції щодо сирійської хімзброї

Як передає Associated Press, дипломати міжнародної організації повідомили, що Радбез ООН погодився з планом генерального секретаря організації Пан Гі Муна щодо знищення сирійської хімічної зброї. Посол Франції при ООН Жерар Аро і представник Росії Віталій Чуркін розповіли, що після закритих консультацій 15 членів вирішили не приймати резолюцію, а санкціонувати план Пан Гі Муна, викладений у листі, пише РБК.

11-сторінкове послання генсека ООН стало відповіддю на ухвалене минулого місяця рішення Радбезу про те, що сирійську хімічну зброю має бути передано під міжнародний контроль з подальшим знищенням.

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Пан Гі Мун запропонував створити спільну місію ООН і Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у складі близько 100 експертів, які здійснювали б контроль за ліквідацією сирійської хімічної зброї. Він зазначив, що місія повинна мати технічне забезпечення, зв'язок і можливість координації як із сирійським урядом, так і з повстанськими угрупованнями, а ОЗХЗ повинна проводити технічні консультації, перевірки та інспекції.

Роботу з ліквідації хімзброї планується вести в три етапи і завершити до середини 2014р.

Міжнародні інспектори приступили до ліквідації хімічної зброї 6 жовтня. Компроміс між Сирією та західними державами, який передбачає знищення хімічної зброї під міжнародним контролем, було знайдено в кінці серпня ц.р. завдяки ініціативі РФ.