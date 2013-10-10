Хімзброю Сирії можуть знищити за допомогою мобільних установок США
Міністерство оборони США запропонувало використовувати американські мобільні лабораторії для знищення запасів сирійської хімічної зброї.
Міністерство оборони США запропонувало використовувати американські мобільні лабораторії для знищення запасів сирійської хімічної зброї, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.
Використання цього обладнання буде можливо тільки в тому випадку, якщо отруйні речовини зберігаються не в готовому вигляді, а у вигляді порівняно нешкідливих компонентів, які стають отруйними тільки після змішування. Американські мобільні лабораторії придатні для нейтралізації прекурсорів, але для ліквідації боєприпасів з готовими отруйними речовинами потрібні стаціонарні підприємства.
Запропоновані американцями лабораторії можуть бути розгорнуті у відносно стислі терміни і почати роботу за 10 днів після прибуття на місце зберігання реагентів. Установки, розроблені компанією ECBC, здатні працювати цілодобово. Їх продуктивність складає приблизно 25 тонн хімічних речовин на день. Обслуговує кожну з них штат з 15 фахівців.
Пропозиція з Пентагону надійшла на тлі триваючих консультацій про спосіб і місце ліквідації хімічного арсеналу Дамаска. Базована в Гаазі Організація з заборони хімічної зброї зараз схиляється до того, що боєприпаси і отруйні речовини будуть ліквідовані в Сирії. Інше передбачало б їх транспортування країною, в якій триває громадянська війна, що небезпечно. Крім того, в більшості країн світу імпорт хімічної зброї знаходиться під забороною, тому вивозити сирійський арсенал просто немає куди.
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Остаточне рішення про можливу відправку цього обладнання до Сирії має бути ухвалене не пізніше 15 листопада. Якщо з якихось причин від них доведеться відмовитися, до 15 листопада повинен бути представлений альтернативний план ліквідації хімічного арсеналу.
У Сирію вже прибули дві перших групи фахівців зі знищення хімічної зброї. Їм належить відвідати місця її виробництва і зберігання, щоб оцінити обсяги планованих робіт. Зараз вважається, що до середини 2014 року в Сирії належить ліквідувати приблизно тисячу тонн отруйних речовин, що зберігаються на десятках складів по всій країні.
Свою готовність брати участь у роботі з ліквідації сирійського хімічного арсеналу висловили США, Франція, Китай, Ірландія, Росія і ряд інших країн. За оцінками Дамаска, роботи з ліквідації хімічної зброї обійдуться їм приблизно в мільярд доларів. Сама Сирія віднайти такі кошти зараз не в змозі: у країні поглиблюється економічна криза, породжена громадянською війною і економічними санкціями.
Сирія погодилася ліквідувати свій хімічний арсенал після американської загрози розбомбити ключові об'єкти країни в якості покарання за застосування хімзброї проти мирного населення. Дамаск заперечує, що застосовував цю зброю, але все ж погодився від неї повністю відмовитися.