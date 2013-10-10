Хімзброю Сирії можуть знищити за допомогою мобільних установок США

Міністерство оборони США запропонувало використовувати американські мобільні лабораторії для знищення запасів сирійської хімічної зброї, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Використання цього обладнання буде можливо тільки в тому випадку, якщо отруйні речовини зберігаються не в готовому вигляді, а у вигляді порівняно нешкідливих компонентів, які стають отруйними тільки після змішування. Американські мобільні лабораторії придатні для нейтралізації прекурсорів, але для ліквідації боєприпасів з готовими отруйними речовинами потрібні стаціонарні підприємства.

Запропоновані американцями лабораторії можуть бути розгорнуті у відносно стислі терміни і почати роботу за 10 днів після прибуття на місце зберігання реагентів. Установки, розроблені компанією ECBC, здатні працювати цілодобово. Їх продуктивність складає приблизно 25 тонн хімічних речовин на день. Обслуговує кожну з них штат з 15 фахівців.

Пропозиція з Пентагону надійшла на тлі триваючих консультацій про спосіб і місце ліквідації хімічного арсеналу Дамаска. Базована в Гаазі Організація з заборони хімічної зброї зараз схиляється до того, що боєприпаси і отруйні речовини будуть ліквідовані в Сирії. Інше передбачало б їх транспортування країною, в якій триває громадянська війна, що небезпечно. Крім того, в більшості країн світу імпорт хімічної зброї знаходиться під забороною, тому вивозити сирійський арсенал просто немає куди.

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Остаточне рішення про можливу відправку цього обладнання до Сирії має бути ухвалене не пізніше 15 листопада. Якщо з якихось причин від них доведеться відмовитися, до 15 листопада повинен бути представлений альтернативний план ліквідації хімічного арсеналу.

У Сирію вже прибули дві перших групи фахівців зі знищення хімічної зброї. Їм належить відвідати місця її виробництва і зберігання, щоб оцінити обсяги планованих робіт. Зараз вважається, що до середини 2014 року в Сирії належить ліквідувати приблизно тисячу тонн отруйних речовин, що зберігаються на десятках складів по всій країні.

Свою готовність брати участь у роботі з ліквідації сирійського хімічного арсеналу висловили США, Франція, Китай, Ірландія, Росія і ряд інших країн. За оцінками Дамаска, роботи з ліквідації хімічної зброї обійдуться їм приблизно в мільярд доларів. Сама Сирія віднайти такі кошти зараз не в змозі: у країні поглиблюється економічна криза, породжена громадянською війною і економічними санкціями.

Сирія погодилася ліквідувати свій хімічний арсенал після американської загрози розбомбити ключові об'єкти країни в якості покарання за застосування хімзброї проти мирного населення. Дамаск заперечує, що застосовував цю зброю, але все ж погодився від неї повністю відмовитися.