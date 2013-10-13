Кількість евакуйованих через шторм жителів Індії досягло мільйона

Кількість жителів Індії, евакуйованих через наближення тайфуну «Файлін», досягло мільйона осіб, передає Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

За даними індійської влади, в штаті Орісса свої будинки залишили близько 860 тисяч осіб, і понад 100 тисяч довелося перевезти з штату Андра-Прадеш.

Як повідомили в національному центрі з надзвичайних ситуацій, це найбільша евакуація за всю історію країни. Останній раз масштабні переміщення людей в Індії проводилися в 1990 році, також через наближення циклону, проте тоді кількість евакуйованих було на третину менше.

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«В цілому ми задоволені перебігом евакуації», - повідомив журналістам віце-президент відомства Маррі Шашідар Редді.

Поки влада повідомила лише про п'ятьох загиблих, додає агентство Reuters. Чотирьох придавили дерева, що впали, а п'яту жінку завалило уламками її будинку. Збиток, нанесений інфраструктурі східної Індії, поки не оцінений, влада має намір зайнятися цим, коли шторм закінчиться.