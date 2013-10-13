Кількість евакуйованих через шторм жителів Індії досягло мільйона
Кількість жителів Індії, евакуйованих через наближення тайфуну «Файлін», досягло мільйона осіб.
Кількість жителів Індії, евакуйованих через наближення тайфуну «Файлін», досягло мільйона осіб, передає Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.
За даними індійської влади, в штаті Орісса свої будинки залишили близько 860 тисяч осіб, і понад 100 тисяч довелося перевезти з штату Андра-Прадеш.
Як повідомили в національному центрі з надзвичайних ситуацій, це найбільша евакуація за всю історію країни. Останній раз масштабні переміщення людей в Індії проводилися в 1990 році, також через наближення циклону, проте тоді кількість евакуйованих було на третину менше.
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«В цілому ми задоволені перебігом евакуації», - повідомив журналістам віце-президент відомства Маррі Шашідар Редді.
Поки влада повідомила лише про п'ятьох загиблих, додає агентство Reuters. Чотирьох придавили дерева, що впали, а п'яту жінку завалило уламками її будинку. Збиток, нанесений інфраструктурі східної Індії, поки не оцінений, влада має намір зайнятися цим, коли шторм закінчиться.