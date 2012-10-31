Жертвами урагану «Сенді» в США і Канаді вже стали 50 людей

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на телеканал CBS News.

Тільки у штаті Нью-Йорк від удару стихії загинули, за останніми даними, 18 осіб. Ще по кілька чоловік загинули у штатах Пенсільванія, Нью-Джерсі, Меріленд і Віргінія. Про жертви повідомляє влада й інших штатів на східному узбережжі країни.

Основні причини загибелі людей - падіння дерев, дорожніх знаків, рекламних щитів.

За даними газети Los Angeles Times, збиток від урагану вже оцінюється в 20 мільярдів доларів. Кількість споживачів, які залишилися без електрики в східних штатах США, сягає 8,2 мільйона осіб.

Ураган "Сенді", який до цього бушував у країнах Карибського басейну і забрав життя більш як 60 осіб, обрушився на східні штати США у ніч на вівторок. Швидкість вітру в даний час досягає 105 кілометрів на годину.