Сомалійські пірати тепер нападають рідше, а нігерійські - частіше
00:56, 24 квітня 2012Світ
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Експерти зазначають різке падіння числа нападів піратів на торговельні судна біля берегів Сомалі.
Пірати не захопили жодного судна, що мало озброєну охорону, фото з сайту IMB Piracy Reporting Centre
За інформацієюМіжнародногоморськогобюро (IMB), з січняпо березень 2012року зареєстровано43повідомленняпро нападпіратів біляберегівСомалі.Це майжевдвічіменше,ніж торікзатакийжеперіод.
Основнимфактором, що сприявзниженнюактивностіпіратів, організаціявважаєкомплектуванняторговельнихсуденприватною охороною.Жоднесудно,що малозбройнихохоронців, небуло захоплено.
Разомз тимбюрозазначає зростаннячислапіратськихнападівбіля берегівіншоїафриканськоїкраїни -Нігерії.За першийквартал 2012року булозареєстровано шістьнападівпіратів- стількиж, скількизавесь2011 рік.
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