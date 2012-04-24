Сомалійські пірати тепер нападають рідше, а нігерійські - частіше

Експерти зазначають різке падіння числа нападів піратів на торговельні судна біля берегів Сомалі.

За інформацієюМіжнародногоморськогобюро (IMB), з січняпо березень 2012року зареєстровано43повідомленняпро нападпіратів біляберегівСомалі.Це майжевдвічіменше,ніж торікзатакийжеперіод.



Основнимфактором, що сприявзниженнюактивностіпіратів, організаціявважаєкомплектуванняторговельнихсуденприватною охороною.Жоднесудно,що малозбройнихохоронців, небуло захоплено.



Разомз тимбюрозазначає зростаннячислапіратськихнападівбіля берегівіншоїафриканськоїкраїни -Нігерії.За першийквартал 2012року булозареєстровано шістьнападівпіратів- стількиж, скількизавесь2011 рік.

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