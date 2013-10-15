Ештон обговорила з делегацією Ірану новий план врегулювання

Зариф очолює на переговорах іранську делегацію.

"Сторони обговорювали новий план іранської сторони, який може допомогти зрушити переговори з цієї точки. Подробиці будуть оприлюднені пізніше", - сказав істончік РІА Новости.

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У неділю заступник голови МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що Іран буде вести переговори щодо обсягів, рівня і методів збагачення урану.

У понеділок Майкл Менн, прес-секретар Ештон, заявив, що Євросоюз чекає конкретних результатів переговорів у Женеві. За його словами, ЄС має намір домагатися швидкого прогресу на переговорах.