Ештон обговорила з делегацією Ірану новий план врегулювання
00:03, 15 жовтня 2013Світ
309 0
Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон обговорила з главою МЗС Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфа новий план Тегерану з врегулювання іранської ядерної програми на майбутніх, 15-16 жовтня, в Женеві переговорах.
Ештон обговорила з делегацією Ірану новий план врегулювання іранської ядерної програми / Фото: Rus.ruvr.ru
Зариф очолює на переговорах іранську делегацію.
"Сторони обговорювали новий план іранської сторони, який може допомогти зрушити переговори з цієї точки. Подробиці будуть оприлюднені пізніше", - сказав істончік РІА Новости.
На тему: США готові до взаємних поступок з Іраном, аж до зняття санкцій
У неділю заступник голови МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що Іран буде вести переговори щодо обсягів, рівня і методів збагачення урану.
У понеділок Майкл Менн, прес-секретар Ештон, заявив, що Євросоюз чекає конкретних результатів переговорів у Женеві. За його словами, ЄС має намір домагатися швидкого прогресу на переговорах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter