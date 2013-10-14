США готові до взаємних поступок з Іраном, аж до зняття санкцій

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на неназваного представника американської адміністрації.

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Джерело відзначило, що Вашингтон готовий швидко скасувати санкції проти Ірану, якщо Тегеран зможе зняти стурбованість світової спільноти з приводу своєї ядерної програми, повідомляє РІА Новости.

Черговий раунд переговорів представників "шістки" міжнародних посередників (Росія, США, Китай, Великобританія, Франція, Німеччина) і Ісламської Республіки Іран пройде в Женеві 15-16 жовтня.