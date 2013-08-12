У Німеччині літак з пасажирами сів у полі пшениці і перекинувся

Гвинтовий одномоторний літак Ан-2, на борту якого перебували 12 людей, аварійно сів у полі відразу після зльоту з аеродрому Біненфарм (земля Бранденбург), при посадці борт перекинувся, ніхто серйозно не постраждав.

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Про це повідомила РІА Новости в понеділок представниця місцевої поліції.

Інцидент стався ще в суботу ввечері, але відомо про нього стало тільки зараз. Ан-2, яким керував 33-річний пілот, прямував до комуни Герінгсдорф (сусідня з Бранденбургом федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія). На борту знаходилися 11 пасажирів у віці від 17 до 52 років.

Відразу після старту пілот виявив якусь неполадку і вирішив екстрено посадити літак. Про те, що могло стати причиною аварійної посадки, поліція не повідомляє. Німецькі ЗМІ припускають, що виникли проблеми з набором висоти. Так чи інакше, повертати літак на аеродром пілот не став і прийняв рішення садити борт прямо в полі пшениці.

При аварійній посадці, яка відбулася всього через дві хвилини після зльоту, літак перекинувся через ніс. При цьому серйозних поранень не отримав ніхто. Усі 12 осіб змогли самостійно вибратися з літака. Госпіталізація була потрібна п'ятьом - вони отримали легкі удари і різані рани.