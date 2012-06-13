У Росії зник літак із п'яними даішниками

На ньому після гулянки полетіла і ймовірно розбилася компанія даішників та їхніх гостей. Про це пише Комерсант.

11 червня вночі з посадкового майданчика міста Сєрова стався несанкціонований зліт літака Ан-2 з пасажирами, місцезнаходження яких до теперішнього часу не встановлено.

За версією слідства, на борту перебував командир судна Хатіп Кашапов і не менше шести пасажирів. Серед них: 67-річний сторож посадкової площадки Соболєв, 30-річний охоронець ЗАТ «Уфалей-нікель», начальник ДІБДР ММО «Сєровський», три інспектора ДІБДР.

Припускають, що Кашапов і Соболєв запросили на аеродром друзів і почали випивати, а потім вирішили політати на літаку. Причому відправилися в політ без нічого, залишивши речі на аеродромі.

Слідчими органами уральського слідчого управління на транспорті СКР порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвели з необережності до смерті більше двох осіб).

В якості основних слідство розглядає кілька версій аварії, в яку міг потрапити Ан-2: технічна несправність, порушення пілотом правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, викрадення повітряного судна і метеоумови, що не відповідають польоту.

У пошуку зниклого літака задіяні 70 поліцейських, 7 співробітників МНС, 2 літаки і вертоліт. Обстежено місцевість площею 2 тис. кв. м, 13 червня планується обстежити ще 8 тис. кв. м. Крім того, перевірені п'ять злітно-посадкових майданчиків, на які Ан-2 теоретично міг приземлитися, але там його виявлено не було.