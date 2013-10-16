Батьки Зейналова вибачилися за сина перед Росією

Орхан приїхав до Москви три роки тому. Він займався торгівлею в Росії, тому що на батьківщині у нього не було такої можливості, повідомляє НТВ.

Захід, батько Орхана Зейналова : «Я педагог. Що я можу сказати? У мене два сини та дві дочки. Він хотів мені допомагати, тому поїхав до Москви на заробітки. Я дуже жалкую, що так сталося. Я вибачаюся за свого сина. Я не хотів, щоб таке сталося».

На тему: У Росії затримано підозрюваного у вбивстві в Бірюльово

Громадянин Азербайджану Орхан Зейналов є головним підозрюваним у вбивстві жителя Бірюльово Єгора Щербакова. Молодий чоловік був зарізаний біля свого будинку після того, як заступився за свою дівчину. Вбивство викликало суспільний резонанс і масові заворушення в районі.

Передбачуваного вбивцю затримали напередодні в підмосковній Коломні. Під час затримання він чинив опір поліції.