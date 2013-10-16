Великобританія вирішила використовувати китайську валюту в торгівлі

Британська влада прийняли рішення спростити правила створення філій та ведення повноцінної банківської діяльності в Лондоні для китайських банків. За словами міністра фінансів Великобританії Джорджа Осборна, тепер найбільші фінансові організації з КНР зможуть вести бізнес з британськими компаніями і банками безпосередньо, пише Russia Today.

Джордж Осборн оприлюднив низку заходів, спрямованих на пом'якшення правил для торгівлі з використанням китайської валюти, повідомляє британська преса. Була створена пілотна платформа, на якій інвестори можуть отримати ліцензію для прямого доступу до китайських акцій і облігацій, досі такі операції можна було проводити тільки через Гонконг.

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Міцна співпраця з Гонконгом означає для Лондона можливість стати головним оператором китайської валюти за межами КНР. «Сьогодні ми узгодили наступний великий крок у тому, щоб зробити місто світовим центром торгівлі та інвестицій в китайській валюті», - заявив Джордж Осборн під час візиту до Пекіна.

На думку глави фінансового відомства Великобританії, унікальне географічне розташування Лондона і Гонконгу дозволяє їм брати участь у розвитку «привабливого​​» ринку юаня. За даними аналітиків, Китай цілеспрямовано йде до того, щоб зробити свою валюту вільно конвертованою і, можливо, навіть резервною. Ще одним фактом, який говорить на користь юаня, є валютні резерви китайської економіки, які днями досягли рекорду, як і курс юаня до долара США .