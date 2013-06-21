Кабмін дозволив китайському банку списувати гроші з рахунків української держкорпорації

Про це йдеться в постанові Кабміну №432 від 19 червня 2013 року.

Крім того, гарантією з української сторони залишаються майнові права за контрактами, укладеними в рамках генерального кредитного договору.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Верховна Рада дозволила ДПЗКУ залучити під держгарантії кредит від Експортно-імпортного банку Китаю в розмірі 3 млрд грн, які має бути спрямовано на розвиток проектів у сільському господарстві.

Перший транш у розмірі 1,5 млрд дол. ДПЗКУ отримала на початку 2013 року. На ці гроші корпорація проводитиме форвардні закупівлі зерна й спотові для подальшої поставки до Китаю.

Довідка УНІАН. Уряд України створив Державну продовольчо-зернову корпорацію (ДПЗКУ) в серпні 2010 року.

ДПЗКУ – це вертикально інтегрована компанія, яка втілює в собі весь цикл роботи із зерновими й продуктами їх переробки – від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входить 44 підприємства на правах відособлених підрозділів-філіалів, їх загальна робоча ємність становить 3 млн 461 тис. тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2 млн 380 тис. тонн зернових вантажів на рік.