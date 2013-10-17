Скрипку з "Титаніка" планують продати за $500 тисяч (фото)

Скрипка, на якій грали музиканти, які намагалися припинити паніку серед пасажирів "Тітаника", що тонув, експонується в Британії, перш ніж її виставлять на аукціон.

Інструмент належав керівникові оркестру Уоллесу Хартлі, який, як і ще 1,5 тис. осіб, став жертвою трагедії "Тітаника" у 1912 році, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

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Організатори аукціону заявляють, що скрипка символізує собою кращі сторони людської натури.

Очікується, що за інструмент заплатять не менш як 500 тис. доларів.