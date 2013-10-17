Скрипку з "Титаніка" планують продати за $500 тисяч (фото)
08:38, 17 жовтня 2013Світ
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Скрипка, на якій грали музиканти, які намагалися припинити паніку серед пасажирів "Тітаника", що тонув, експонується в Британії, перш ніж її виставлять на аукціон
Скрипку з "Титаніка" планують продати на аукціоні / Фото : taday.ru
Скрипка, на якій грали музиканти, які намагалися припинити паніку серед пасажирів "Тітаника", що тонув, експонується в Британії, перш ніж її виставлять на аукціон.
Інструмент належав керівникові оркестру Уоллесу Хартлі, який, як і ще 1,5 тис. осіб, став жертвою трагедії "Тітаника" у 1912 році, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
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Організатори аукціону заявляють, що скрипка символізує собою кращі сторони людської натури.
Очікується, що за інструмент заплатять не менш як 500 тис. доларів.
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