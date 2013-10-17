ООН: У Сирії склалася небезпечна та непередбачувана ситуація

За словами генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, всесвітня організація, будучи мобілізованої для ліквідації хімічної зброї в САР, не залишає без уваги гуманітарну обстановку в країні і сконцентрована на якнайшвидшому проведенні мирної конференції «Женева -2». Крім того, сьогодні ООН назвала ім'я координатора операції з хімічного роззброєння Сирії, передає Russia Today.

«Ми в рівній мірі націлені на досягнення політичного рішення, яке покладе край жахливому насильству і стражданням, які спіткали сирійський народ», - сказав Пан Гі Мун. «Ми не будуємо ілюзій з приводу викликів, які стоять перед нами. Ситуація в Сирії небезпечна і непередбачувана. Всім сторонам у Сирії необхідно співпрацювати» , - підкреслив він.

Пан Гі Мун нагадав, що найближчими днями спільний спеціальний представник ООН і Ліги арабських держав Лахдар Брахімі відправиться на Близький Схід, щоб провести консультації з приводу підготовки до мирної конференції щодо Сирії, повідомляє ІТАР -ТАРС. «Ми активізуємо зусилля, щоб провести конференцію «Женева- 2» в середині листопада», - підтвердив генсекретар. За його словами, заступник емісара Насер аль-Кідва відправиться до Туреччини для зустрічі з представниками опозиції, готовність якої до діалогу з Дамаском до останнього часу була головною перешкодою для проведення форуму.

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Заступник генсекретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман тим часом обговорив у Москві із заступником глави МЗС РФ Михайлом Богдановим зусилля з політичного врегулювання сирійської кризи.

Сьогодні також стало відомо, що координатором операції за хімічним роззброєння Сирії, яку веде Організація з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) за підтримки ООН призначена представниця Нідерландів Сігрід Кааг. Представляючи 52-річну Кааг журналістам, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив задоволення, що її кандидатура була оперативно затверджена Радою Безпеки ООН. Генсек підтвердив, що місія буде базуватися на Кіпрі.

Перша група експертів ОЗХЗ почала інспекції в Сирії 1 жовтня цього року. Комісія зі знищення хімічної зброї обмежена в часі і працює у відповідності зі спеціально складеним розкладом. До кінця 2013 року її представники повинні будуть завершити першу фазу своєї місії, перевіривши 20 сирійських об'єктів. Вся робота повинна бути закінчена до середини 2014 року.

Напередодні стало відомо, що експерти перевірили більше половини з раніше позначених 20 місць зберігання та виготовлення бойових отруйних речовин. В цілях безпеки місце розташування складів з хімзброєю і оборонних фабрик не розголошується.