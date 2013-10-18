За заворушення в Бірюльово заарештували українця

Він один з чотирьох фігурантів кримінальної справи про хуліганство в районі Москви Бірюльово Західне, повідомляє РІА Новости.

Як раніше повідомили в московській поліції, фігурантами даної справи стали два москвича і один житель Підмосков'я. Суд 15 і 17 жовтня постановив узяти під варту двох з них - тричі судимого Артема Новикова й уродженця Волгограда Тимура Мусікаєва. Їх обвинувачують у хуліганстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (частина 2 статті 213 КК РФ). Сьогодні був затриманий і четвертий учасник заворушень, названий "найактивнішим".

У ніч на 10 жовтня в Західному Бірюльово, районі на півдні Москви, невідомий зарізавхлопця, після чого втік. Пізніше за підозрою в цьому злочині був затриманий Орхан Зейналов. Жителі району минулої неділі, 13 жовтня, зібралися , щоб вимагати якнайшвидшого розслідування вбивства, а також закриття Покровської овочевої бази і посилення міграційної політики. Проте "народне віче " переросло у заворушення, за підсумками яких було затримано майже 400 осіб. За даними МОЗ, по медичну допомогу звернулися 23 людини, у тому числі вісім поліцейських.