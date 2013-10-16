Суд закрив овочебазу в Бірюльово на три місяці

Чертанівський суд Москви ухвалив рішення закрити Покровську овочеву базу на три місяці. Рішення було прийнято за позовом Росспоживнагляду.

Раніше відомство Геннадія Онищенка виявило порушення санітарно-епідеміологічного законодавства в роботі овочевої бази.

«Там все порушується, починаючи від холодильного обладнання. Порушені умови роботи персоналу, безпечного зберігання продукції. Це вже навіть не антисанітарія. Санітарно-технічний стан всіх систем життєзабезпечення, складських приміщень дають всі підстави закрити базу на постійній основі», - заявляв глава Росспоживнагляду.

Покровська овочева база розташована неподалік від району Бірюльово на півдні Москви. За даними ЗМІ, розділена на дві частини база відіграє важливу роль у постачанні Москви зеленню і продовольством.

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На початку жовтня база опинилася в центрі уваги націоналістів, поліції, Росспоживнагляду і ЗМІ. У Бірюльово від руки вбивці загинув місцевий житель Єгор Щербаков. Підозрюваним виявився уродженець Азербайджану, який працював на Бірюльовській овочебазі.

Увечері 13 жовтня натовп жителів Бірюльово і прибулі на місце події хулігани з числа футбольних фанатів увірвалися на територію однієї з частин бази. Вони зламали металеві ворота і розгромили декілька павільйонів.

Співробітники ОМОН заарештували учасників погрому. Сьогодні троє з них стали фігурантами кримінальної справи про хуліганство. 14 жовтня глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив про необхідність закрити базу, оскільки там порушуються різні правила зберігання і торгівлі продовольством.

15 жовтня офіційний представник Слідчого комітету Володимир Маркін повідомив, що розслідування кримінальної справи про заворушення в московському районі Бірюльово-Західне призвело до закриття Покровської овочевої бази .

Сьогодні мер Сергій Собянін заявив депутатам Мосміськдуми, що, швидше за все, овочебазу на півдні Москви більше ніколи не відкриють.