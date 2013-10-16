Суд закрив овочебазу в Бірюльово на три місяці
Росспоживнагляд вимагає закрити базу назавжди.
Чертанівський суд Москви ухвалив рішення закрити Покровську овочеву базу на три місяці. Рішення було прийнято за позовом Росспоживнагляду.
Раніше відомство Геннадія Онищенка виявило порушення санітарно-епідеміологічного законодавства в роботі овочевої бази.
«Там все порушується, починаючи від холодильного обладнання. Порушені умови роботи персоналу, безпечного зберігання продукції. Це вже навіть не антисанітарія. Санітарно-технічний стан всіх систем життєзабезпечення, складських приміщень дають всі підстави закрити базу на постійній основі», - заявляв глава Росспоживнагляду.
Покровська овочева база розташована неподалік від району Бірюльово на півдні Москви. За даними ЗМІ, розділена на дві частини база відіграє важливу роль у постачанні Москви зеленню і продовольством.
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На початку жовтня база опинилася в центрі уваги націоналістів, поліції, Росспоживнагляду і ЗМІ. У Бірюльово від руки вбивці загинув місцевий житель Єгор Щербаков. Підозрюваним виявився уродженець Азербайджану, який працював на Бірюльовській овочебазі.
Увечері 13 жовтня натовп жителів Бірюльово і прибулі на місце події хулігани з числа футбольних фанатів увірвалися на територію однієї з частин бази. Вони зламали металеві ворота і розгромили декілька павільйонів.
Співробітники ОМОН заарештували учасників погрому. Сьогодні троє з них стали фігурантами кримінальної справи про хуліганство. 14 жовтня глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив про необхідність закрити базу, оскільки там порушуються різні правила зберігання і торгівлі продовольством.
15 жовтня офіційний представник Слідчого комітету Володимир Маркін повідомив, що розслідування кримінальної справи про заворушення в московському районі Бірюльово-Західне призвело до закриття Покровської овочевої бази .
Сьогодні мер Сергій Собянін заявив депутатам Мосміськдуми, що, швидше за все, овочебазу на півдні Москви більше ніколи не відкриють.