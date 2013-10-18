Поліція затримала найактивнішого учасника заворушень у Бірюльово

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу ГУМВС у Москві.

"Затриманий брав найбільш активну участь у хуліганських діях" , - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, цей чоловік сьогодні був заарештований Тверським районним судом міста Москви за клопотанням слідчого.

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Нагадаємо, минулого тижня на очах у своєї дівчини в Бірюльово був зарізаний 25-річний Єгор Щербаков, камери спостереження зафіксували, що вбивство скоїв чоловік неслов'янської зовнішності. Жителі Бірюльово Західне в неділю вийшли на "народний схід", вимагаючи закрити місцеву овочебазу, де, на їхню думку, працює багато нелегальних мігрантів і посилити міграційну політику. Акція закінчилася погромом і масовими заворушеннями, було заарештовано близько 400 осіб.