ЗМІ: Apple вдвічі скорочує виробництво бюджетних iPhone 5С

Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на китайські ЗМІ. За наявними даними, тепер виготовляється 150 тис. моделей iPhone 5С на день замість 300 тис.

Вважається, що причиною такого рішення став більш низький попит на iPhone 5С порівняно з попитом на флагманський iPhone 5S. Обидва смартфона були представлені у вересні.

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Як відзначає видання, підтвердженням таких чуток може бути те, що в офіційному онлайн-магазині Apple модель iPhone 5С готова до відправки замовнику на наступний день після оформлення покупки, а модель iPhone 5S - через кілька тижнів.

Раніше повідомлялося, що офіційні продажі iPhone 5S і iPhone 5С почнуться в Росії, Італії та Іспанії 25 жовтня.