Користувачі iOS 7 поскаржилися на напади морської хвороби

Проблемі присвячена окрема гілка на форумі Apple. Обговорення відкрив користувач під ніком Ensorceled заявив, що анімації в iOS 7 викликають у нього «нудоту і головний біль», повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Verge.

За його словами, аналогічні відчуття він відчуває, коли намагається читати в машині. З його словами погодилися ще сорок користувачів.

Інші коментатори розповіли, що спостерігали у себе «сильне запаморочення», «біль в очах» і «сонливість». Всі вони вважають, що неприємні відчуття обумовлені використанням iOS 7. Серед людей, які розмістили скарги на форумі, є як власники iPhone, так і власники iPad.

iOS 7, що вийшла 18 вересня 2013, зовні відрізняється від попередніх версій операційної системи більш тонким шрифтом, «пласкими» іконками, ефектом паралакса (шпалери змінюють положення, якщо нахиляти пристрій) і анімаціями при відкритті і закритті додатків, папок і меню.

У меню "Налаштування" в iOS 7 в розділі «Універсальний доступ» є інструмент «Зменшення руху», який дозволяє відключити ефект паралакса. Вимкнути анімацію в налаштуваннях можна. Ряд користувачів, що беруть участь в дискусії на форумі Apple, заявили що воліли повернутися до iOS 6 - попередньої версії операційної системи.