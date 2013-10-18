Киргизія тягне Японію та Корею до Митного союзу

Перший віце-прем'єр-міністр Киргизької Республіки Джоомарт Оторбаєв запропонував Південній Кореї та Японії вступити до Митного союзу.

Як повідомляється на сайті уряду Киргизії, про це перший віце-прем'єр сказав на конференції високого рівня «Глобальна співпраця в еру Євразії» в Сеулі.

Торкаючись теми Митного союзу (МС), він підкреслив, що наразі в країні ведуться активні дебати про ризики вступу Киргизстану до організації.

Проте, за словами першого віце-прем'єр-міністра, незважаючи на жорстку конкуренцію, з якою доведеться зіткнутися киргизстанським підприємцям, вступ до МС має позитивно позначитися на розвитку ринку шляхом розширення його території та потенційних партнерів із ведення бізнесу.

«Митний союз має всі шанси стати ефективним членом Євразійського економічного союзу. Я пропоную Кореї та Японії також вступити до Митного союзу й розширити економічні можливості», — зазначив Оторбаєв.

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Довідка УНІАН. Митний союз запрацював із січня 2010 року. Наразі до нього входять Росія, Білорусь і Казахстан. До МС запрошувалися Киргизія, Україна й Таджикистан.

Із 1 січня 2012 року на території Росії, Білорусі та Казахстану почала працювати нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір, який має стати важливою віхою на шляху до створення великого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу, ідею якого ще в 1994 році запропонував Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

3 вересня Президент Вірменії заявив про намір вступити до Митного союзу.

Євразійський економічний союз планує почати свою роботу з 1 січня 2015 року.

У квітні 2012 р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створено «дорожні карти» із входження до Митного союзу Киргизії й Таджикистану.